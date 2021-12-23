حمدوك – حقيقة الاستقالة !

* ما تأكد حتى الآن أن تلويح السيد رئيس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك، بالاستقالة سببه تشاكس القوى السياسية، وصعوبة إمكانية تحقيق توافق شامل، ولم نسمعه كثيراً يشكو من المكون العسكري، لا في السابق، ولا في الحاضر، وما بين أيدينا من معلومات قديمة وجديدة يؤكد أن علاقته بالقيادة العسكرية (سمن على عسل)، وقد وصف الفريق أول حميدتي علاقتهم بحمدوك بأنها (صافية وما فيها كلام)، وذلك عندما كان ينتقد بقية المدنيين في السلطة المدنية، أما الفريق أول عبد الفتاح البرهان فلقد حرص في بيان 25 أكتوبر على تسمية الدكتور عبدالله حمدوك برئيس الوزراء، واستشهد بمبادرته وتصربحاته على سوء الأوضاع، وقد كان حريصاً على توفير أعلى تأمين له عند التغيير، وحريصاً على التواصل والتفاوض معه بعد التغيير، حتى عاد لموقعه، وأكثر من ذلك عندما بدأ الدكتور عبد الله حمدوك في إلغاء قرارات البرهان في التعيين والفصل التي أعقبت 25 أكتوبر، وهي قرارات محصنة، خرج البرهان – صاحب القرارات – ليدافع عن حمدوك في مواجهة الذين ينتقدونه بسبب كسر قرارات القائد العام للقوات المسلحة، وذلك عندما أكد الفريق أول البرهان قبل أيام أن كل ما يقوم به حمدوك متفق عليه ويجد دعمه الكامل!

* إن مشكلة الدكتور عبدالله حمدوك إذن- إن كانت لديه مشكلة – فهي مع المدنيين، وليس مع العسكريين، رضي نشطاء السياسة بهذه الحقيقة المرة أو ساروا خلف وهْمٍ يتمنونه حقيقة، وهم يحاولون صناعة بطل مفترض أمام عدوٍّ مُتوهَّم، يحقق لهم نصراً ولو زائفاً !

* إن مشكلة الدكتور عبدالله حمدوك من البداية أنه كان ولا يزال يبحث عن حاضنة سياسية موحدة وقوية، تضع له برنامج حكم ناجح، وتقدم له رجالاً ونساءً قادرين على إدارة الدولة، والعبور بالمرحلة الانتقالية الى مرحلة النصر!

* الحقيقة الأكثر مرارة أن الدكتور عبدالله حمدوك لا يملك برنامجاً للفترة الانتقالية، ولا يعرف رجالاً يديرونها تحت رئاسته، وحديث البرنامج ليس حديثي، وإنما هي الشكوى التي تقدم بها الدكتور للجالية السودانية بالمملكة السعودية سابقاً، عندما قال إن (الحرية والتغيير) لم تملكه برنامجاً للحكم، أما عدم معرفته الكافية بالرجال والنساء الذين يعرفون إدارة الدولة، فلقد تجلت في موافقته على تسمية الوزراء في النسخة الأولى لحكومته، والثانية، والثالثة قادمة!

* هناك إذن فرق كبير ما بين الدكتور عبدالله حمدوك في الواقع، وحمدوك في خيال وأماني الكثيرين، وهو تماماً مثل الفرق بين الحقيقة المريرة والوهم الجميل، ولذا أتوقع أن تتوسع في الأيام القادمة دائرة الوهم باتساع الخيالات الكبيرة، والرغبات المكبوتة، وهي تسير خلف بطل مفترَض ضد عدوٍّ متوهَّم؛ حتى (قبض الريح) في الآخر !!