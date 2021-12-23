الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة الصغرى والعظمى في جميع البلاد

الخرطوم: السوداني

توقّعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى في جميع أنحاء البلاد انخفاضاً طفيفاً في الـ24ساعة القادمة وأن يسود طقس غائم جزئياً على طول ساحل البحر الأحمر.

وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم الخميس، أن من أهم معالم الطقس تأثُّر البلاد بمرتفع جوي يغطي الشمال الأفريقي ويمتد إلى جنوب أواسط البلاد، يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن تنشط حركة الرياح في كل من الخرطوم، أبو حمد، حلايب، عطبرة، ود مدني، الديوم، النهود، نيالا، كادُقلي وبابنوسة، فيما يكون الطقس صافياً ومشمساً في كل من وادي حلفا، شلاتين، دنقلا، كريمة, شندي، القضارف، الأبيض، كوستي، سنار، الفاشر، كسلا، حلفا الجديدة، أم بنين، أبو نعامة، الدمازين، زالنجي، الضعين والجنينة، ويتوقع أن تتعرض رشاد للأتربة، أما الطقس المتوقع فى بورتسودان فسيكون غائماً كلياً.