بيان ديمقراطي جمهوري مشترك: هذه التصرفات تهدد العملية الانتقالية بقيادة مدنية في ‎السودان.. والشعب السوداني فقد الأمل والثقة بالمسار المكسور الذي أسس لتمهيد الطريق نحو الديمقراطية والنمو الاقتصادي والإصلاحات.

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By alsudani 0
alsudani
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