بيان ديمقراطي جمهوري مشترك: هذه التصرفات تهدد العملية الانتقالية بقيادة مدنية في ‎السودان.. والشعب السوداني فقد الأمل والثقة بالمسار المكسور الذي أسس لتمهيد الطريق نحو الديمقراطية والنمو الاقتصادي والإصلاحات.

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رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي وكبير الجمهوريين فيها في بيان مشترك: نُدين بشدة وبشكل قاطع حملة القمع العنيفة للجيش السوداني ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
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عاجل… البيان الديمقراطي الجمهوري المشترك ذكر بمشروع العقوبات الذي أقرته لجنة الخارجية في النواب ووجود إجماع حزبي عليها وعلى دعم الشعب السوداني وتحميل المسؤولين عن عرقلة الاستقرار المسؤولية، وختم “سوف نستمر بالضغط على قادة السودان للالتزام بتعهداتهم عبر العقوبات الفردية ووقف المساعدات الأمريكية”.