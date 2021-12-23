بيان ديمقراطي جمهوري مشترك: هذه التصرفات تهدد العملية الانتقالية بقيادة مدنية في ‎السودان.. والشعب السوداني فقد الأمل والثقة بالمسار المكسور الذي أسس لتمهيد الطريق نحو الديمقراطية والنمو الاقتصادي والإصلاحات.