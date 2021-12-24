وداعاً عبدالمطلب الفحل

انتظم صدارة الأخبار وعناوين الصحف الرئيسة صباح اليوم الثلاثاء 21/ديسمبر 2021م نبأ رحيل صديقي وأستاذي الدكتور/ عبدالمطلب الفحل الرجل العصامي صاحب التجربة الثرة والخبرة الطويلة في مختلف دروب الحياة وشعابها والذي حفر الصخر وطوع المستحيل ليعتلي اسمه مقام الرموز أصحاب العطاء المتفرد، ولأن النية زاملة سيدا وهبه المولى عز وجل ملكات ندر وقل أن تجتمع في شخص واحد، فقد كان رحمه باحثاً في التراث السوداني وإعلامياً ذاع صيته عبر أثير أمدرمان وصحفياً احتفت به الصحف وبكتاباته وإسهاماته الفكرية الغزيرة، وتوالت نجاحاته حتى أحرز درجة الدكتوراه وانتظم في هيئات التدريس في بعض الجامعات السودانية.

جمعتني بالرجل ساحة الوطن العريضة وأبوابه المشرعة نحو كل جهد مخلص وصادق وأمين لا يساوم في وطنيته وانتمائه لهذه الأرض التي ارتوت بدماء الشهداء وعشاقها من كل حدب وصوب من بقاع السودان المختلفة.

كنت قد اهتديت إلى اختيار برنامجه العتيق دكان ود البصير بالإذاعة السودانية (كدراسة حالة) حيث وجد ذلك الاختيار إشادة انطلقت من المنصة في ذلك اليوم من العام 2015م والتي بادر بها المناقش الخارجي الأستاذ الدكتور/ صلاح محمد ابراهيم والتي أكد من خلالها أن الباحث كان موفقاً في اختياره لذلك البرنامج، جاءت الإشادة برداً وسلاماً وأنا في تلك اللحظات العصيبة التي يقيم فيها جهد سنوات مضت بحثاً في قضايا التربية الوطنية وإعلاء الشعور الوطني، كانت الإشادة كفيلة وجديرة بأن تعيد لي التوازن النفسي والثبات، قال الدكتور صلاح ان اختيار دكان ود البصير من إيجابيات أطروحتي للدكتوراه التي تمت مناقشتها في ذلك اليوم بكلية الإعلام جامعة الرباط الوطني تحت عنوان (دور الإعلام في التربية الوطنية) وأضاف أن برنامج دكان ود البصير تميز بثراء المضامين الوطنية والاجتماعية والتاريخية والتوثيقية، وظل البرنامج باعثاً ونابضاً يضج بحب الوطن والافتخار بالانتماء إليه في ذاكرة الأجيال وذلك بربطه الجميل والسلس بين الماضي والحاضر في مسيرة الشعب السوداني وكيف أنه تصدى للتحديات التي اعترضت مسيرته حتى أصبح شعباً له موقعه تحت الشمس، هذا فضلاً عن أن البرنامج قد تميز بلغة بسيطة متاحة ومبذولة للعامة في قالب درامي نال إعجاب الناس ، ولعل ذلك كان سبباً في انتشار البرنامج الواسع واستمراره من العام 1979م حتى 2015م عبر كل الدورات الإذاعية.

إيمان الراحل الفحل بعظمة السودان وتفرد إنسانه لم يفتر يوماً وظل قناعة راسخة وذلك ما جعله دائم البحث في التراث السوداني ونشر كنوزه وقيمه العالية بين الناس قاصداً هزيمة الإحباط في هذا الشعب في لحظات الأزمات والتراجع.

ألا رحم الله الأستاذ الدكتور/ عبدالمطلب الفحل ومثله ينعى للوطن كافة، فقد كان رجلاُ بحجم الوطن المديد، تعازينا لزوجته وابنه أحمد وكل الأهل بالولاية الشمالية .