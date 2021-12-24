في عقده الثالث تحت حكم الملك محمّد السادس

التلاحم الخليجي المغربي

حققت المملكة المغربية انتصارا تاريخيا كبيرا في بداية العقدة الثالثة لجلالة الملك محمد السادس من توليه العرش في العام 1999بعد رحيل والده الملك الحسن الثاني حيث قادة دول مجلس التعاون الخليجي فوداعاً عبدالمطلب الفحلي بيانهم الختامي في دورته الثانية والأربعين، التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض، في الرابع عشر من ديسمبر 2021، جددوا تأكيد مواقف دول مجلس التعاون الخليجي وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيدا بقرار مجلس الأمن 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021، بشأن الصحراء المغربية.

وأكد البيان الذي تلاه الأمين العام للمجلس التعاون نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك ومعلوم أن المغرب تربطه شراكة استراتيجية مع دول مجلس التعاون تشمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياحي والأمني والثقافي والعلمي، وهي الاتفاقية التي شملها قرار التمديد إلى سنة 2024 ، وتؤكد المواقف المتتالية لمجلس التعاون الخليجي حول مغربية الصحراء الروابط القوية التي تجمع المملكة مع دول المجلس، إذ ما فتئت تعبر عن انخراطها في دعم المملكة في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

الملك محمد السادس أعرب عن بالغ شكره لدول مجلس الخليج إزاء “دعمها الصريح لمغربية (إقليم) الصحراء” مؤكدا التزام بلاده “بالدفاع” عن أمن واستقرار تلك الدول.. جاء ذلك في رسائل معبرة بعثها العاهل المغربي لكل من نظيره السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وولي العهد محمد بن زايد ، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور، وأكد العاهل المغربي في الرسالة: “كان للدعم الصريح والقوي لمغربية الصحراء الذي عبرتم عنه خلال اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته 42 بالرياض أبلغ الأثر في نفسي، وإنني لأعرب عن عميق شكري وتقديري لهذا الموقف المعهود” التأكيد على “إيمانه الراسخ بوحدة المصير المشترك، وشدد على أن موقف دول الخليج يزيد من حرص المغرب القوي والتزامه الدائم والمطلق بالدفاع عن أمنها واستقرارها وكذلك بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية والنموذجية جهويا أو دوليا”.

الملك محمد السادس دعم جهود امير الكويت الراحل الشيخ صباح الجابر الاحمد الصباح في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين دول الخليج لإزالة الجفوة والاحتقان السياسي التي سممت الأجواء الخليجية .

ان أبرز ما يميز العاهل المغربي وامير دولة الكويت الراحل الحكمة والعقلانية و اعتماد دبلوماسية تتسم بالمرونة والموضوعية وهو ما ساعد الجميع في إعادة اللحمة إلى البيت الخليجي..

وعلى تلك الأقدام الراسخة صار الشيخ نواف الجابر الاحمد الصباح في تكملة المشوار مع العاهل المغربي بعد رحيل الشيخ صباح الجابر الاحمد الصباح حتى حقق الله لأهل الخليج المصالحة ولم الشمل .

فرصة سانحة أتيحت لي للمشاركة في أعمال القمة الخليجية العشرين بالرياض في العاشر من ديسمبر 2019 والتي كان من المقرر أن يتم فيها إعلان المصالحة الخليجية

غير أن بعض التباينات قد حدثت بغتة وهو ما أحدث ربكة واخر انطلاق الجلسة الافتتاحية لأكثر من ساعتين ونصف حينها شعر بعض الاخوة الصحفيين بالإحباط ولمسوا حزنا عميقا في وجه الراحل الشيخ الصباح وانفض سامر قمة كانت الآمال معقودة عليها.. ألا رحم الله الشيخ الصباح بقدر ما بذل من الجهد في سبيل هذه الصالحة وبقدر ما قدم لشعبه وأمته.

قاد الملك محمد السادس حملة إصلاحات سياسية واقتصادية ومدنية على مدى العقدين الماضيين ، إلى جانب إحداث قفزة هائلة في السياسة الخارجية والنهضة الحضرية فضلا عن إجراءات اسعافية سريعة وفعّالة للسيطرة على تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجدّ ووضع إستراتيجيات أمنية للكشف عن الخلايا الإرهابية وكيفة التعامل مع تنظيم داعش المستفحل .

إضافة لذلك عمليات التطوير والنهضة الكبيرة حقتها المغرب في مجال البنى التحتية والعمرانية والنموّ الاقتصادي والضمان الاجتماعي وتأهيل وتدريب للشباب لرفد سوق العمل الخارجي. وعلاوة لذلك النهضة الزراعية التي خفضت نسبة البطالة وجعلت المغرب في حالة اكتفاء ذاتي ..

اثنان وعشرون عاما منذ وصول الملك محمد السادس العرش ، قطعت فيها المغرب أشواطاً كبيرة في العديد من مجالات التنمية الاقتصادية والزراعية والبشرية ونالت اكبر دعم سياسي على الاطلاق بعد إجماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في بيانهم الختامي التأكيد على موقفهم الثابت والداعم لمغربية الصحراء .

اخيرا فالتهنئة مرفوعة موصولة للعاهل المغربي الملك محمد السادس على هذا الإنجاز الكبير ولحكومته ولسفير الانسانية محمد ماء العينين سفير المغرب لدى السودان عميد السلك الدبلوماسي بالخرطوم ولجميع طاقم السفارة وللشعب المغربي الشقيق قاطبة.