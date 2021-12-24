تحالف إزالة التمحين “تمحَّنا”

يترخص السودانيون فى ابتداع معاني للكلمات “مجاورة” للمعاني الاصلية لكنها لا تخرج عن سياق النص ومن هذه الكلمات التي شاعت وذاعت كلمة “مِحنه” إذ أصبحت تعبر عندنا عن الاندهاش والمواقف الحرجة وسأستعرض هنا بعض هذه المحن بعضها تعرضت له وبعضها تعرض لها آخرون رووها لي على سبيل الفكاهة.

بينما أنا ارتشف شاي الصباح بمزاج رايق وبال فايق إذ كنت في العطلة السنوية اذ ” هبط ” على فجاة أحد المعارف دون موعد وقد اعتاد السودانيون على مثل هذه العادة الغريبة حتى أصبح الارتباط بموعد هو الاستثناء. بعد السلام والسؤال عن الحال والأحوال دخل في الموضوع “توش” فيبدو انه من النوع العملي الذي يعتبر أن الاختصار يجلب الانتصار. قال لي الاخ الكريم أن أحد أصدقائه المقربين سيتزوج الاسبوع القادم وأن هذا الصديق طوق عنقه بالجمايل والحمايل فلذلك رأى أن يرد له هذا الدين “حنة” كاربة تتحدث بها الركبان وبما أن العين بصيرة والإيد قصيرة وبعد ان فكر وقدر رأى أن “القوي الأمين” الذي سيقوم بهذه المهمة هو شخصي الضعيف خصوصا وهو متأكد أن سرو سيكون في بير وأن ذلك سيرفع رأسه أمام الخلان والأحبة والجيران. وبما انني قد اعتدت على هذه الطلبات “فوق البنفسجية” فقد أجبت وأنا أرسم على وجهي علامات الاسف والاسى بأنني اقوم في هذه الأيام بإصلاحات في المنزل كلفتني شططا ولذلك فانني لن اتمكن من تلبية هذا الطلب مع انه كان الطلب الثالث فقط في تلك السنة. نظر إلي في اندهاش فقد اعتقد ان الكاش عند المغتربين في حقائب يرفعونها بالاوناش لتوزيعها على الحبان والخلان في الاجازة. انفلت الرجل لا يلوي على شيء وتركني متمحن وأنا في حالة دهشة لغرابة الطلب إذ كان من الممكن أن “يغمت” للعريس الفيها النصيب ويا دار ما دخلك شر ولكنها عادة عندنا أن تطلب ما فوق العادة.

المحنة التانية تعرض لها صديق من قدامى المحاربين الأزواج حكاها لي وهو يستعرض ذكرياته الطريفة مع عروسه اللطيفة (هي الآن حبوبة) فذكر لي انه في ذات ليلة وهو مستلقي في الحوش “يعد النجوم نجمة نجمه” جاءت الزوجة تتهادى في دلال وتتحدث بصوت مكسور وخاطر مجبور فعلم بالتجربة أن هذه من مقدمات “الهبوب”.

قالت الزوجة بعد أن توهطت في العنقريب أن عندها امنية ترجو ان تتحقق وهي أن ابرها بتوب (السلك الدبلوماسي) وقد كان موضة عند النساء في تلك الأيام. وبما انه زول سوق و مدردح فقد عرف فورا أن هذا من تدبير صديقتها علوية وهي امرأة تعودت على الفتن ما ظهر منها وما بطن ولكنه كظم غيظه وأراد أن يمسك العصاية من المنتصف فقال لها و “بسمة تبدو على شفتيه” انه أولا سعيد بان الزوجة المصون قد نطقت الاسم صحيحا خصوصا وأن نصفه اعجمي و ثانيا انه اذا اراد ان يحقق لها هذا الطلب فعليهما معا أن يصوما تطوعا حتى نهاية الشهر لان ثمن الثوب يساوي الراتب قبل خصم اشتراك النقابة. تلون وجه الزوجة بالألوان دون مكياج ولكنه رأى ابتسامة ترتسم على شفتيها في حياء فعلى الأقل أن الزوج قد اعترف ببراعتها في نطق الكلمات الأجنبية وهو لا يعلم انها قد ظلت تتمرن عليها ثلاثة أيام قبل أن تجيد نطقها. جلس الزوج فترة في محنة شديدة فالزوجة تعلم تماما رقة الحال التي تغني عن السؤال فكيف تتجرأ على هذا الطلب الغريب؟

المحنة التالية حكتها لي طبيبة صديقة من أسرة صديقة جاءت في اجازة قصيرة وقد انصرفت الأيام في الزيارات والمجاملات قبل أن تكتشف انه لم يبق لها إلا القليل على نهاية الاجازة بينما لها أوراق مهمة يجب تصديقها قبل السفر. فكرت وقدرت ثم اتصلت بي راجية أن اساعدها في حل هذه الإشكالية. تقبلت المهمة بطيب خاطر خصوصا وانا اعرف شخصا له دروب سالكة في كل وزارة وكان قد أقام في سيارته “مكتب خصوصي لخدمات الجمهور” يدر عليه دخلا محترما. اتصلت بهذا الصديق الذي كان في تلك اللحظة في نفس المكان المطلوب. هاتفت “الدكتورة” التي أسرعت للوزارة المعنية فقابلها صديقي عند الباب بالبشاشة والترحاب وحمل الأوراق التي لم يستغرق معه إنجازها الا “مسافة السكة”. طارت الدكتورة من الفرح وتمتمت بكلمات معناها أن يطلب منها طلبا ترسله له من هناك. أجاب الصديق وهو يبتسم أن طلبه بسيط فهو في حاجة ملحة لـ “مكنة عربية” حتى ولو سكند هاند قال ذلك بكل جدية كانه يطلب علبة حلوى. باختصار اعتذرت الدكتورة بانها لم تخض تلك التجربة من قبل وتخشى أن ترسل نوعا غير المطلوب ثم أدخلت يدها في حافظة النقود و”عصرت” له حزمة يبدو أنها قد انسته المكنة ولو مؤقتا وهذه من المحن المصنوعة خصيصا للسودان.

كان فرانكو دكتاتورا قاسيا جثم على صدر شعبه وحكمه بالحديد والنار بل كان في اعتقاده انه سيكون حاكما للأبد ولكنه في نهاية المطاف مرض مرضا حير الطب والطبيب فوضع في سريره يحيط به المقربون. في إحدى صحواته سمع هتافا صاخبا وصراخا فسأل عن ذلك؛ فأجابه مستشاروه أن هذه صيحات الشعب جاء يودعه فتساءل في دهشة (إلى أين سيذهب الشعب؟) إذ أنه لم يتخيل انه ذاهب ذهابا ابديا بينما الشعب سيبقى في الوطن جيلا بعد جيل.

كنا نردد ونحن طلابا منلوجا ألفه مسرحي اسمه “بلبل” يقول مطلعه:

لا تمحنا ولا تبلينا

اتكرفست بقيت ساردينه

يتحدث عن الزحمة في البصات ولم يكن يدري انه سيأتي يوم ما سيقف فيه الناس بالساعات الطوال ينتظرون حافلة قد تأتي أو لا تأتي ابدا وسلامتكم.