ميادة قمر الدين ترفض المشاركة في احتفالات رأس السنة

الخرطوم:نزار عباس

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أعلنت المطربة الشعبية ميادة قمر الدين عن رفضها المشاركة في كافة احتفالات راس السنة لهذا العام وقالت فى صفحتها الرسمية بفيس بوك” إلى كل الحبان الغوالي اين ماكانوا نستشرف عامًا جديدًا واملنا ان يكون نهاية لمعاناتنا واوجاعنا وحسرتنا علي البلاد وتقديرًا لاحباط الشارع في كل بقاع الوطن وانحيازًا للمواطن الموبوء بالهموم والقلق وتضامنا مع أمهات الشهداء محروقات الحشا والجرحى والمفقودين، أعلن بكل صدق والتزام اعتذاري عن المشاركة في احتفالات هذا العام لرأس السنة الميلادية وارجو ان يقدر المعنيون الذين تواصلوا معي للارتباط لاجل الحفلات الجماهيرية ما انا عليه من اسي وفقدان للحماس والشعور بالفرح العام”.

واوضحت انه لا مجال للاحتفالات الجماهيرية العامة في هذه الظروف مابين شظف العيش والدماء المهدرة والحقوق الضائعة.