صاحب صالون دبيرة الاهتمام بقواعد الحلاقة أهم وسيلة لكسب الزبائن فصل الشتاء أنقذنا من الإحراج مع الزبائن.

حوار: نزار عباس

صوالين الحلاقة في العاصمة عادت للانتعاش مجدداً بعد عودة الشباب إلى الصوالين، وانتهاء مظاهر الحلاقة فى الأحياء. “كوكتيل” التقت بصاحب صالون دبيرة معتز داؤود فى دردشة عن المهنة وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجههم فى العمل.

متى بدأت في العمل بالصوالين ؟

بدأت العمل منذ ما يقارب العشرة اعوام .

أين تعلمت الحلاقة ؟

في قريتنا مع أصدقائي والأقارب إلى أن صرت محترفًا للمهنة

ماهو الفرق بين العمل بين أمس واليوم ؟

الفرق في اختلاف الموضات ولكل جيل موضة محددة في شكل الحلاقة

حدثنا عن موضات الحلاقة ومن أين تأتي ؟

أغلب الموضات تأتي من الخارج بالتحديد مع نجوم كرة القدم العالمين وهنا في السودان نجد الكثير من الشباب يفضلون حلاقة فنان الشباب أحمد الصادق وتسمى هذه الحلاقة باسم الكجونكا وهو اللقب المشهور لهذا الفنان .

وماذا عن الإقبال ؟

الإقبال يكون في مواسم محددة مثل الأعياد والعطلات الرسمية ومع بداية العام الدراسي

ارتفعت أسعار الحلاقة بصورة جنونية ؟

نعم ارتفعت أسعار الحلاقة وهذا طبيعي نسبة لارتفاع جميع السلع والخدمات مع موجة الغلاء التي اجتاحت البلاد مؤخرًا .

ويبلغ سعر حلاقة الرأس (١٠٠٠) جنيه وفي بعض الصوالين بلغت (٢٠٠٠) جنيه.

هل هنالك قواعد محددة للحلاقين ؟

بالتأكيد فليس هنالك عمل ناجح دون وجود قواعد تحكم هذا العمل ولا بد أن تقنن عملك وأهم قواعد الحلاقة هي النظافة في شخصك أولًا ثم في معداتك ثم قاعدة فن إدارة الحوار مع الزبون دون مضايقات وتدخل في أمور خاصة وذلك أثناء الحلاقة.

هل تعتبر نفسك واجهة اجتماعية ؟

نعم أنا كذلك وأحاول أن أعكس ذلك من خلال تعاملي مع الزبائن .

ماهي أطرف المواقف التي مرت عليكم؟

هنالك العديد من المواقف وأذكر منها هو أثناء حلاقتي لعريس في ليلة زواجه قطعت الكهرباء فصاح بغضب قائلًا ( العروس دي شكلها من هسي كراعه حارة ) وانفجرنا بموجة من الضحك وكان حديثه من باب المزاح .

كما أذكر حلاقتي لأحد الزبائن مصري الجنسية وحين انتهيت منه أشاد بمهارة الحلاق السوداني على مستوى العالم العربي.

حدثنا عن الصعوبات التي تواجهكم ؟

أبرز الصعوبات هي انقطاع الكهرباء خاصة أثناء الحلاقة للزبائن

والحمد لله قلت قطوعات الكهرباء بعد دخول فصل الشتاء الذي أنقذنا من الإحراج مع الزبائن.