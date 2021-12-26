لجنة أمن الخرطوم: (58) إصابة من منسوبي الشرطة واعتقال (114) مُشتبهاً خلال تظاهرات 25 ديسمبر

الخرطوم: السوداني

كشفت لجنة تنسيق الأمن بولاية الخرطوم، عن اصابة (58) من منسوبي الشرطة، وتوقيف (114) متهماً، في تظاهرات 25 ديسمبر، مشيرة الى أنها اتخذت إجراءات قانونية في مُواجهتهم.

وقالت في بيان، إنّها رصدت بعض التفلتات في 25 ديسمبر التي شهدتها الولاية، تمثلت في تحطيم نوافذ وأبواب مبنى الفحص الآلي بشرق النيل، ومُحاولة التعدي على قسم شرطة الخرطوم بحري، وتهشيم زجاج (4) مركبات للشرطة، وإتلاف لوحات الإعلان وإشارات المرور.

وأضافت: قوات الشرطة تعاملت مع الأحداث باستخدام الحد الأدنى من القوة بالغاز المُسيّل للدموع.