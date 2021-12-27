تجار الولايات يشكون من تراجع البيع والشراء بالأسواق

الخرطوم: ابتهاج متوكل

شدد عدد من تجار الولايات، على وفرة واستقرار أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، وشكوا من ضعف القوى الشرائية للمواطنين، مشيرين لتدني أسعار المحصولات، خاصة الفول والسمسم، وانعكاس ذلك سلباً على المنتجين.

وقال التاجر بالخرطوم، حسن عيسى، لـ(السوداني)، إن الأسواق تشهد وفرة واستقراراً في الأسعار، ولكنها تعاني من ضعف حركتي البيع والشراء، وزاد: (المواطنين “تعبانين”)، وأضاف: “الرؤية غير واضحة في المستقبل القريب، حال اتخاذ إجراءات في موازنة العام الجديد، مشدداً على وفرة البضائع بالأسواق.

وأوضح التاجر بولاية القضارف، عوض عبد الرحمن، أن أسواق القضارف تشهد وفرة وتراجعاً في أسعار معظم السلع والمنتجات، وقال لـ(السوداني) إن هنالك ركوداً حاداً رغم انخفاض الأسعار، تأثرت به أسواق المحاصيل في الذرة والسمسم وغيرها من المحصولات، كذلك اللحوم والخضروات والفاكهة، مبيناً أن سعر جوال البصل انخفض من (50) إلى (25) ألف جنيه، وجوال السكر الكبير لنحو (14) ألف جنيه، قطعة الخبز التجاري (20) جنيهاً، كيلو الطماطم لحوالي (150) جنيهاً، دستة التفاح لـ(1200) جنيه، وأضاف: “القدرة الشرائية للمواطن ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن الأسواق مكدسة بالبضائع المختلفة.

وأشار التاجر بولاية شمال كردفان، ياسر عبد السلام، إلى استقرار السلع عموماً، وانخفاض أسعار الدقيق والسكر والزيوت.

وقال لـ(السوداني) إن الأسواق تشكو من ضعف القوى الشرائية؛ بسبب شح السيولة لدى المواطنين، لافتاً إلى أن وارد المحصولات كبير في البورصة، ولكن هنالك تراجع في الشراء لقلة المشترين؛ مما أدى لتدني الأسعار رغم تكلفة إنتاجه العالية، وتابع: (هذا الوضع يعرض المنتجين لأضرار وخسائر)، مؤكداً وفرة كل السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية.