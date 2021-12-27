المخرج الطيب صديق لـ(كوكتيل): أستعد لتقديم عملين مختلفين للفنان أبوعركي والممثل قرني

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

كشف المخرج الطيب صديق عن استعداده لتنفيذ عملين مختلفين سيتم تقديمهما مطلع العام الجديد.

وقال لـ(كوكتيل): (العمل الأول عبارة عن فنتازيا تجمع ما بين الغناء والدراما والاستعراضو يجسد من خلاله الممثل القدير عبد الرحيم قرني دور ملك من مملكة كوش يظهر في الوقت الحالي، فيرى ما فعله أحفاده فأراد تذكيرهم بمفاهيم ومواثيق مملكة كوش).



وأضاف: (العمل الثاني أغنية مصورة من كلمات وألحان الفنان الكبير أبو عركي البخيت بعنوان (أديني رايك بصغي ليك) يطرح من خلالها أبو عركي حلولاً لما يحدث الآن، وحاجة السودانيين للحكمة والحوار ، سيري العملان النور مطلع العام الجديد)، وتابع: (بالتأكيد قيمة الأغنية في رسائل أبوعركي التي يوجهها من خلالها ومحبة الناس له).