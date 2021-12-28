مسار لـ(البرهان): والله تتراجع عن 25 أكتوبر نسقطك

الخرطوم : السوداني

دعا القيادي بتحالف (نداء البرنامج الوطني)، عبد الله علي مسار، رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان ، لعدم التراجع عن قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي .

وقال مسار في مؤتمر لعدة تحالفات سياسية بالخرطوم أمس: “رسالتنا للبرهان ما تتراجع، والله تتراجع نسقطك” .

وأضاف: “لا تتراجعوا الشعب السوداني معكم .. (40) مليون سوداني معكم”.

وأعلنت العديد من التحالفات السياسية والمنظمات أمس عن تدشين تحالف جديد تحت مسمى “قوى الحراك الوطني” بقيادة د. التجاني السيسي ، بهدف التوافق الوطني، ورفض التدخلات الخارجية في البلاد .

ويضم التحالف بحسب وكالة “الأناضول” “قوى الحراك الوطني” من تحالفات سياسية عديدة أبرزها (نداء البرنامج الوطني) برئاسة التجاني سيسي، و”سودان العدالة” برئاسة فرح العقار، وأحزاب “الأمة الوطني” و”الاتحادي الديمقراطي الأصل” و”مؤتمر البجا” و”تنسيقية المفصولين من المؤسسات الحكومية” و”الجبهة الوطنية للتغيير.

ونقلت الأناضول عن مسؤول الإعلام بالتحالف، د.بشارة جمعة أرو، قوله إن تحالفه أجرى اتصالات سياسية مع تيار الميثاق الوطني بـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” للإعلان عن حاضنة سياسية جديدة، والتوقيع على ميثاق وطني حول الفترة الانتقالية.