خالد عمر: صديق يوسف منح العسكريين حق تعيين وزيري الدفاع والداخلية

خالد عمر يكشف ما دار بينهم و”حميدتي” قبل سقوط بن عوف

الخرطوم : السوداني

كشف الأمين العام للمؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، عن طلب تقدم به قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو، للقاء عدد من ممثلي قوى الحرية والتغيير في يوم 11 أبريل عام 2019 .

وقال خالد عمر إن عدداً من أعضاء التحالف من بينهم صديق يوسف، وعمر الدقير، ومحمد ناجي الأصم، قابلوا “حميدتي” بمكتبه بالخرطوم 2 .

وأضاف: “حميدتي أخبرهم أنه ليس جزءاً من الترتيب الذي أقدم عليه ابن عوف، ومع تسليم السلطة للشعب، وسيلزم موقعه، ولن يكون جزءاً من ترتيبات المجلس العسكري”.

وبشأن المفاوضات بين التحالف والمجلس العسكري ، قال خالد عمر في سلسلة حلقات حول ما جرى خلال أيام الثورة، إن الحرية والتغيير لم تطرح أن يتم تعيين وزيري الدفاع والداخلية من المكون العسكري، ولم يكن مخططاً مسبقاً التنازل عن الوزارتين .

وأضاف: “لكن داخل الاجتماع صديق يوسف قال مجلس الوزراء كاملاً للحرية والتغيير، وأكيد طبعاً الدفاع والداخلية شؤون عسكرية يحددها العسكريون وممكن يعينوهم العسكريون “.

وتابع: “العسكريون بعد ذلك مسكوا في الموضوع دا وأصروا عليه”.