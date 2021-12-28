جمال الوالي: القمة قادرة على التأهُّل

الخرطوم: السوداني

تعليقاً على قرعة دوري أبطال أفريقيا التي سُحبت اليوم وأوقعت القمة السودانية، أمام الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي، بجانب وقوع فريقي السودان في مجموعة واضحة، أوضح الرئيس الأسبق لنادي المريخ جمال الوالي لـ(السوداني)، أن التأهل من هذه المجموعة ليس مستحيلاً، لافتاً إلى أن المريخ في الموسم الماضي كان قريباً من تحقيق فوز تاريجي على الأهلي المصري في استاد المريخ، والهلال أيضاً كان قريباً من الفوز على صن داونز.

واقترح الوالي على مجلس إدارتي الهلال والمريخ، اختيار كينيا ويوغندا للعب المباريات في حال عدم اعتماد ملعب الهلال في العاشر من يناير المُقبل.

وأكّد الوالي أنّ التعامل مع مباريات هذه المرحلة لا يجب أن يكون بخوف ولا بأسماء الأهلي وصن داونز ولا بتاريخهما، إنما بالاستعداد الجيد وتجهيز الفرق بمعسكرات ومباريات إعدادية على مُستوى عالٍ.