عاجل.. واس: وزير الخارجية السعودي أجرى اتصالين مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأكد للبرهان وحمدوك حرص بلاده على تشكيل الحكومة السودانية بأسرع وقت والتوافق بين المكونين العسكري والمدني. أهم الاخبار By alsudani On 28 ديسمبر, 2021 8:23 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)