‏عاجل.. واس: وزير الخارجية السعودي أجرى اتصالين مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح ‎البرهان ورئيس الوزراء عبد الله ‎حمدوك، وأكد للبرهان وحمدوك حرص بلاده على تشكيل الحكومة السودانية بأسرع وقت والتوافق بين المكونين العسكري والمدني.