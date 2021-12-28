‏عاجل.. واس: وزير الخارجية السعودي أجرى اتصالين مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح ‎البرهان ورئيس الوزراء عبد الله ‎حمدوك، وأكد للبرهان وحمدوك حرص بلاده على تشكيل الحكومة السودانية بأسرع وقت والتوافق بين المكونين العسكري والمدني.

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By alsudani 0
alsudani
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