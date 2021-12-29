كيف يتم تطوير المعلم الجديد؟

التطوير عموماً يحتاجه الموظف الجديد والقديم في أي مجال من المجالات، لتعزيز الإيجابيات وتجنب السلبيات، لذلك كلنا نحتاج للتطوير لما فيه المنفعة لتجويد العمل، فالمدرس الجديد أكثر حوجةً للتطوير، وهنا لابد من التواضع لنيل المعرفة والرجوع إلى غيرنا من العارفين، فما أوتينا من العلم إلا قليلاً.

لذلك نجد بمجرد توظيف المعلم في بعض الدول، تستقبله المدرسة بدورة معايير المناهج والمعايير الوطنية للمعلمين، ومن ثم يتم إلحاقه بدوراتٍ عديدة تساعده في مشواره العملي بالمدرسة، مثل معايير تحضير الدروس والإدارة الصفية، والتعلم التعاوني وكيفية التعامل مع الفروق الفردية، والقيمة المضافة في التعليم، وكيفية إعداد الخطط العلاجية والإثرائية والتكامل بين المواد، واستراتيجية لعب الأدوار والاستقصاء العلمي، ومعرفة سياسات الدعم الإضافي فضلاً عن استخدام التكنولوجيا التي تساعده في تصميم العروض التقديمية، وغيرها من الدورات ذات الصلة بالتدريس، ثم دمجه في خطة التطوير السنوي مع زملائه المعلمين، وهذا كله لتحسين الأداء الأكاديمي، حيث يأتي أثره على الطلاب داخل الصفوف التعليمية بارتفاع في نسبة التحصيل العلمي للطلاب.

ثم بعد ذلك يمكن أن يكون لكل معلم جديد معلم مساعد ( shadow teacher) ليُعَرِفهُ بالأشياء التي يحتاجها، وقبل هذا كله هناك منسق المادة الدراسية الذي يعد له برنامجاً مع زملاء آخرين بغرض المساعدة، كما يجب أن يُعمل له برنامجاً لتهيئته وتدريبه، ثم يتم قياس الصقل المعرفي بواسطة استبانة، واستمارة قياس ومتابعة تطبيق التطوير.

قد تواجه المعلم بعض العقبات في بداية عمله خصوصاً التكيف مع بيئة العمل الجديدة، ونوعية الطلاب، وتوظيف الإمكانيات العالية من التكنولوجيا، وهنا لابد من وقفة معه من قبل المنسق وهو المسئول المباشر وبقية معلمي القسم، بإعداد جدول لتبادل الزيارات الصفية التوجيهية والتقييمية، وإعطاء تغذية راجعة من الزميل لزميله بتطبيق الإستراتيجيات والمناقشات العلمية لتناول القضايا العلمية المتعلقة بالمادة الأكاديمية وطريقة عرض الدرس، ثم متابعة قياس أثر التدريب بواسطة النائب الأكاديمي للمدرسة ومنسق التطوير المهني ومنسقو المواد الدراسية لقياس مدى تأثير البرامج التطويرية عليه، هذا بعد التأكد من خطة درسه اليومية وأوراق العمل والأنشطة وجودتها ومناسبتها للطلاب وتحقيقها للمعايير، ثم بعد ذلك تُقدم الدورات الخارجية وتبادل الخبرات مع المدارس الأخرى، يتم من خلالها صقل المعلم على الصعيدين الأكاديمي والتطويري بمعرفة طرائق التدريس، وعندما يقدم المعلم الجديد تغذية راجعه لزملائه المدرسين بمدرسته حين يعود إليها، يجد نفسه بين الخبرة والجدارة ويكون قد وقف على قدم وساق، كما أن هناك نموذج تقييم دورة تدريب لقياس مؤشرات النجاح، يذكر فيها المعلم ما الذي تعلمه وما الذي يحتاجه من دورات تدريبية لتطوير مهاراته المهنية، لذلك تبادل الخبرات مع مدارس أخرى يُعدُ ركيزة أساسية للنهوض بالعملية التعليمية، وهو من المبادئ والأسس التي أكدت عليها منظومة التعليم لرفع مستوى الكفاءة والجودة في الأداء والممارسة والنتائج، أيضاً يمكن تزويد المعلم الجديد باستبيان الاحتياجات التدريبية، حتى يتسنى له ذكر ما يحتاجه من تطوير، كما أن تقارير منسق المادة التدريبية وبناءً على المشاهدات الصفية والزيارات الميدانية يمكن تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلم الجديد.

أخيراً المعلم الجديد يمكن تقييم نفسه بنفسه تقييماً ذاتياً، ثم يطور من نفسه ليصل إلى مراقي ومصاف المعلمين المتمكنين بعمل حصة فيديو مصَوَرَة له، ليشاهدها المعلم الجديد ويعرف سلبياتها وإيجابياتها، فضلاً عن أن الحصة المصورة بالفيديو نفسها يمكن أن تكون مادة تطوير مصورة يستفيد منها بقية الزملاء المعلمين.