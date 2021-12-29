رفع الدعم.. روشتة علاج دولية نتائجها كارثية

في تطور لافت، والمواطن يعاني ما يعاني من ضعف الخدمات، وغلاء المعيشة، وانهيار المنظومة الصحية والتعليمية وغيرها من المنظومات، أطل الناطق الرسمي باسم وزارة المالية بخبر صاعقة، مفاده رفع الدعم عن الخبز والكهرباء في الموازنة الجديدة، تطمينات بثها الرجل بأن معالجة ستتم لتلافي الآثار المترتبة على ذلك من تحسين معاش الناس، ودعم الشرائح الضعيفة، ولكن يبقى السؤال هل هذا هو العلاج الأنجع لحالة السودان؟ ولماذا تنفذ الحكومة روشتة البنك الدولي بحذافيرها حتى لو كانت خصماً على المواطن؟.

إن الحكومة بقرارها هذا تكون قد نفذت آخر وصفات البنك الدولي، ولكن يبقى السؤال ما الحصاد الذي جناه المواطن؟، ثلاث سنوات والحكومة تمضي دونما تردد في تنزيل سياسة البنك الدولي برفع الدعم عن السلع والخدمات تماماً، كجراحة يمكن أن تأتي آثارها بأقل الخسائر، لكن أي تطبيق لسياسة رفع الدعم دون أن تقابلها معالجات للشرائح البسيطة ستكون بمثابة ضرب على جسد المواطن المنهك، وربما تكون النتيجة الحتمية الوفاة تأثراً بالمضاعفات؛ لذلك أعتقد أن تنفيذ رفع الدعم يحتاج لاختيار التوقيتات.

ما يدعو للأسف أن الحكومة لا تكترث لنتائج سياسات البنك الدولي، وتنفذها عمياء، رغم أن النتائج المرجوة لم تتحقق، بل العكس، فعندما تم رفع المرتبات انهارت العملة، وعندما تم الرفع الجزئي للدعم عن الوقود والكهرباء، كانت النتيجة اشتعال السوق وتدهور قطاع الكهرباء، وظهور القطوعات.

يبدو أن الحكومة تنفذ السياسات الغربية في البلاد، رغم علمها بأنها لا تتناسب وحالة السودان، فليس بالضرورة أن يكون نجاح سياسة البنك الدولي في بعض البلدان هو النتيجة الحتمية للوضع في السودان.

ثم إن البنك الدولي لم يقدم للحكومة أي ضمانات لتلافي الآثار السالبة المحتملة، فقط مجرد وعود بتوفير دعومات، وكان برنامج دعم الأسر الفقيرة “ثمرات” الذي يقوم بتوزيع أموالاً بواقع خمسة دولارات للفرد الواحد، إلا أنها توقفت رغم قلتها ولأسباب سياسية.

إن مضي الحكومة في تنفذ روشتة البنك الدولي سيكون لها تبعات سالبة على أوضاع المواطنين، خصوصاً أن السواد الأعظم منهم ضعفاء ومحدودو الدخل، كما أن التوقيت الحالي غير مناسب تماماً لتنفيذ هذه السياسة.