العميد شرطة/ د. حسن التجاني أحمد

في إطار ترتيب البيت من الداخل بعد عدم الاستقرار الذي لازم إدارات الشرطة من قمة الهرم حيث تعاقب على منصب المدير العام ستة من القادة خلال الفترة ما بعد الثورة، وفي إطار دعم الإدارات ببعض أصحاب الخبرة والتجربة الطويلة، ورغم أنه أمر راتب إلا أنه يأتي هذه المرة تنفيذاً لبصمات السيد المدير العام الجديد، ظهر في هذه الكشوفات اسم صديقنا العميد شرطة/ د. حسن التجاني منقولاً من إدارة السجل المدني إلى الإدارة العامة للإعلان والإدارات العامة، والعميد حسن من كوادر الإعلام القديمة خبر العمل منذ وقت مبكر في إدارة الإعلام، عرف عنه النشاط والقدرة في التنبؤ وإعداد الخطط الناجحة فضلاً عن علاقاته الممتدة في الوسط الصحفي والإعلامي ككاتب صحفي.

والمعلوم أن إدارة الإعلام والعلاقات العامة من الإدارات المهمة في الشرطة وهي معنية بعكس نشاطات الشرطة تجاه المجتمع سواء في الجانب الجنائي والأمني أو الخدمي، والمحاولات الراتبة من هذه الإدارة في استقراء آراء المواطنين ومدى قبول الرأي العام عما تقوم به الشرطة من خدمات، وفوق هذا كله تتحسس هذه الإدارة المد والجزر في علاقة الشرطة بالجمهور التي تتأثر دائماً ببعض الأحداث الفردية من هنا وهناك بالذات من جانب الشرطة التي تتطلب طبيعة عملها بعض التقديرات الميدانية التي قد تصيب أو تخطئ وفي هذا تقوم إدارة الإعلام عبر خطاباتها الموجهة للمواطنين موقف مؤسسة الشرطة الثابت من علاقتها بالجمهور عطاءً لا ينقطع في العناية لمصلحة المواطن في كل زمان ومكان.

إلا أن المؤكد أن أخونا العميد/ حسن التجاني يعود هذه المرة لإدارة الإعلام وقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر كما يقال، فثورة ديسمبر قد أطلقت حكماً مطلقاً على كل الأجهزة الأمنية وأكدت تبعيتها التامة للنظام المباد ونفذت سياساته ورغباته التي كانت لإسعاد جمهور المنتمين للمؤتمر الوطني فقط دون المصلحة الوطنية التي تهم المواطن دون الوقوف لفكره ولونه ودينه، ومن هنا تتعالى الأصوات بضرورة هيكلة الأجهزة الأمنية من جديد بالصورة التي تعيد الصفة القومية والعقيدة الوطنية لهذه الأجهزة ، وان لا تكون أجهزة لخدمة الأنظمة السياسية، وإن كانت علاقة أجهزة الاستخبارات غير مباشرة بالجمهور فإن الأمر يختلف مع الشرطة التي تعتبر المواطن الرئة التي تتنفس بها مما يتطلب جهداً مضاعفاً في إعادة الثقة بين الشرطة والجمهور والتأكيد على حيادية الشرطة وأن عملها يتم في إطار القانون وكل ذلك لتأكيد الشعار العريق (الشرطة في خدمة الشعب).

ثقتنا كبيرة في العميد حسن وزملائه بإدارة الإعلام والعلاقات العامة في إيلاء كل ما أثرناه الاهتمام الكافي وقراءة اتجاهات الرأي العام، وبالتوفيق للأخ الدكتور/ حسن.