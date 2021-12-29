العاملون ببنك الخرطوم يُنفِّذون إضراباً شاملاً

الخرطوم: السوداني

نفّذ العاملون ببنك الخرطوم، إضرابًا شاملًا اليوم الأربعاء، مُطالبين برفع الأجور وإعادة 22 موظفاً تم فصلهم، وبعضهم أُجبر على الاستقالة قسريًا.

ولم يحدد العاملون، سقفاً زمنياً لرفع الإضراب من 39 فرعاً يتبع للبنك بالعاصمة والولايات المُختلفة.