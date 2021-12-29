العاملون ببنك الخرطوم يُنفِّذون إضراباً شاملاً

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الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي، د.محمد بدر الدين، لـ(السوداني): قدمنا شيخنا وزعيمنا شهيداً وسيأتي الوقت الذي نقول فيه من سممه ومن قتله
الخرطوم: السوداني
نفّذ العاملون ببنك الخرطوم، إضرابًا شاملًا اليوم الأربعاء، مُطالبين برفع الأجور وإعادة 22 موظفاً تم فصلهم، وبعضهم أُجبر على الاستقالة قسريًا.
ولم يحدد العاملون، سقفاً زمنياً لرفع الإضراب من 39 فرعاً يتبع للبنك بالعاصمة والولايات المُختلفة.
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الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي، د.محمد بدر الدين، لـ(السوداني): قدمنا شيخنا وزعيمنا شهيداً وسيأتي الوقت الذي نقول فيه من سممه ومن قتله
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