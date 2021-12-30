لجان المقاومة تدعو لمليونية جديدة اليوم

الخرطوم : السوداني

دعت لجان المقاومة بالخرطوم، إلى مليونية جديدة، اليوم الخميس، مواصلة للتصعيد ضد الانقلاب العسكري، ورفض الاتفاق السياسي المبرم بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء في 21 نومفبر الماضي.

ولم تحدد لجان المقاومة – حتى مثول الصحيفة للطبع- مسارات المليونية، فيما رجحت مصادر توجهها إلى محيط القصر الجمهوري بوسط الخرطوم، أسوة بما حدث خلال تظاهرات 19 و25 ديسمبر الجاري .

من ناحيتها وضعت لجنة تنسيقية الأمن بولاية الخرطوم، خطة لتأمين مواكب 30 ديسمبر واحتفالات أعياد الاستقلال، ورأس السنة الميلادية.

وعقدت تنسيقية أمن العاصمة اجتماعاً أمس، شددت من خلاله على حظر مرور المواكب بالأسواق، وأمام المستشفيات، وعدم قفل الطرق وحرق الإطارات لسلامة المرضى، وضمان دخول المساعدات الطبية، ووجهت اللجنة بسلمية المواكب، وعدم الاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة والعامة والمرافق الإستراتيجية والحيوية، وقالت اللجنة إن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية .