استمرار عمل المصارف خلال عطلة الجمعة

الاقتصاد
By alsudani 0
مقر بنك السودان المركزي في الخرطوم - صورة من أرشيف رويترز

الخرطوم: السوداني
أعلن بنك السودان المركزي عن استمرار العمل غداً الجمعة بكل المصارف العاملة؛ لاعتبارات نهاية العام، وارتباط عملها بعدد من المؤسسات الحكومية كالجمارك والمواصفات والضرائب.

alsudani
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