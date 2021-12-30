استمرار عمل المصارف خلال عطلة الجمعة الاقتصاد By alsudani On 30 ديسمبر, 2021 9:07 ص - 0 مقر بنك السودان المركزي في الخرطوم - صورة من أرشيف رويترز الخرطوم: السوداني أعلن بنك السودان المركزي عن استمرار العمل غداً الجمعة بكل المصارف العاملة؛ لاعتبارات نهاية العام، وارتباط عملها بعدد من المؤسسات الحكومية كالجمارك والمواصفات والضرائب. شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)