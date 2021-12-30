استمرار عمل المصارف خلال عطلة الجمعة

الخرطوم: السوداني

أعلن بنك السودان المركزي عن استمرار العمل غداً الجمعة بكل المصارف العاملة؛ لاعتبارات نهاية العام، وارتباط عملها بعدد من المؤسسات الحكومية كالجمارك والمواصفات والضرائب.