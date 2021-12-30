نقابة أساتذة جامعة الخرطوم: الوضع الاقتصادي سبب رئيس في الإضراب

الخرطوم : السوداني

كشفت رئيس لجنة الإعلام بالهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، سهيلة صلاح، عن استمرار إضراب أساتذة الجامعة، وقالت إن السبب الأساسي هو الوضع الاقتصادي الحالي.

وأشارت في حديثها لبرنامج (كالآتي) بقناة (النيل الأزرق) أمس إلى أن هنالك مماطلات في تنفيذ الهيكل الراتبي الجديد لأساتذة جامعة الخرطوم، واصفة وظيفة الأستاذ الجامعي بالإستراتيجية، وطلبت من الطلاب الوقوف مع الأساتذة وتحمل فترة التوقف عن الدراسة.

وقالت إن هذه فترة إجازة الموازنة إذا لم نعلن عن رأينا سنفقد حقوقنا، وأشارت إلى فقدان عدد كبير من الأساتذة المؤهلين بسبب هجرتهم للخارج، بالإضافة إلى العزوف عن التقديم لوظائف أساتذة الجامعات .