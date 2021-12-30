بورصة القضارف تستقبل وارد الإنتاج الجديد

الخرطوم: السوداني

شهدت بورصة محاصيل القضارف أمس دخول إنتاج الموسم الجديد لمحصولي زهرة الشمس وحب البطيخ (التسالي) لتضاف لمحاصيل السمسم والذرة والدخن والقطن والفول السوداني بالأسواق، حيث قفز سعر طن زهرة الشمس لـ(215) ألف جنيه، فيما بلغ كذلك طن محصول التسالي القديم (260) ألف جنيه، والجديد إلى (250) ألف للطن.

واستقبلت البورصة عدد (17390) جوال سمسم، تم بيع (400) جوال بالمزاد العلني داخل البورصة، فيما تم رفض عدد (16990) جوال سمسم؛ بسبب ضعف الأسعار، حيث بلغ سعر قنطار السمسم (24300) جنيه

وواصل محصول الذرة في الارتفاع، حيث بلغ أردب الذرة الفتريتة الجديد (21) ألف جنيه، مقارنة مع مبلغ (19) ألف جنيه لأردب الذرة الفتريتة القديمة، ومبلغ (33) ألف جنيه لأردب الدخن الأبيض، بجانب مبلغ (36) ألف جنيه لأردب الدخن الأحمر.