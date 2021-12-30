سفير السودان بليبيا: المهاجرون يعيشون معاناة كبيرة وبعضهم تم احتجازه

الخرطوم: السوداني

قال سفير السودان بدولة ليبيا، عثمان بشير الحجاز، إن منظمة الهجرة الدولية تقدم عودة مجانية ومصاريف جيب (50) يورو، وتمويلاً أصغر بقيمة (1200) يورو لكل مهاجر غير شرعي يرغب في العودة لوطنه، وذلك للمساعدة في الاستقرار في وطنه.

وأشار في حديث لبرنامج (كالآتي) بقناة (النيل الأزرق) إلى وجود (2000) طلب رسمي مقدم من السودانيين للعودة للسودان، متوقعاً ترحيلهم بعد استئناف رحلات طيران المنظمة خلال منتصف شهر يناير 2022، مشيراً إلى أن المهاجرين السودانيين يعيشون معاناة كبيرة، ويعملون في مهن هامشية، وبعضهم موجودون في مراكز الاحتجاز .