قوات نظامية تعتدي على عدد من مراسلي القنوات خلال تغطية مظاهرات 30 ديسمبر

الخرطوم: السوداني

اعتدت قوات نظامية اليوم الخميس، خلال مظاهرات 30 ديسمبر على عدد من المراسلين والمصورين لقنوات إخبارية بالخرطوم.

واقتحمت قوات نظامية، مكتب قناة “العربية – الحدث”، واعتدت على مديرة المكتب لينا يعقوب ومراسل القناة نزار بقداوي، وعدد من طاقم القناة بالضرب ونهبت هواتفهم، وأطلقت الغاز المُسيّل للدموع داخل المكتب.

كما أطلقت الشرطة، الغاز المُسيّل للدموع وقنابل صوتية على طاقم قناة “سكاي نيوز”، فيما تعرّض مصور الوكالة الأوروبية للضرب من قِبل قوات نظامية.

وقطعت قوات نظامية، تغطية مُباشرة لمراسلة قناة “الشرق” سالي عثمان ومنعتها من تكملة بث.

أبدت قناة “الشرق للأخبار”، قلقها على الأمن الشخصي لطاقمها في الخرطوم المكون من الزميلتين مها عبد الله التلب وسالي عثمان إبراهيم.

وقالت: لا يزال خمسة من ضباط الأمن بزي نظامي يحتجزون الزميلتين ومن معهما من طواقم في مكتب “الشرق”، وذلك بعد نحو ساعة ونصف من منع الزميلة سالي من استكمال البث المُباشر عما يجري في الخرطوم.

ولجأ ممثلو القوات النظامية الذين احتلوا المكتب، إلى قطع خُطوط الإنترنت والتقطوا صوراً للزميلتين ولبطاقات الهوية الخاصة بهما، واستحوذوا على الكاميرا الخاصة بالبث، قبل أن يعيدوها للزملاء.

وطالب مكتب القناة، السلطات السودانية بتحمُّل المسؤولية عن تأمين سلامة الزميلتين، وحفظ حقهما في العمل وفق القانون، فيما تُحمِّل كامل مسؤولية الأمن الشخصي للزملاء في الخرطوم لرجال الأمن الذين يحتلون المكتب منذ ساعات.