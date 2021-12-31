وزارة الداخلية تُبدي أسفها لما حَدثَ في مواكب 30 ديسمبر.. وتؤكد وفاة 4 أشخاص وإصابة 49 من قوات الشرطة

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الداخلية: قُتل (4) أشخاص بمحلية أم درمان وإصابة 297 متظاهراً، و49 من قوات الشرطة، منهم 2 من الضباط وحرق ثلاث مركبات شرطية بمحلية شرق النيل في تظاهرات 30 ديسمبر.

وقالت في تعميم صحفي، أُصيب جندي بولاية الجزيرة، و3 بولاية كسلا، كما أُُصيب 3 من أفراد الشرطة ومواطنٌ واحدٌ بولاية البحر الأحمر، موضحًا أنّ باقي الولايات شهدت حِراكاً ولم تسجل مضابط الشرطة إصابات.

وأبدت الداخلية، أسفها واستنكارها إلى أيِّ تجاوزات حدثت من كل الأطراف، وأدّت إلى خسائر بشرية أو إتلاف للمُمتلكات العامّة والخاصّة.

ودعت الى الالتزام بالسَّلمية والتعاون مع قادة الحراك للتنسيق والعمل سوياً، لفضح أصحاب الغرض ومُعتادي الإجرام الذين يسعون للوقيعة بين الشرطة وشعبها لتحقيق أجندتهم، وعلى رأسها الفوضى وعدم الاستقرار.

ووجّهت لجان أمن المحليات للتواصل معهم والعمل سوياً لتحمُّل المسؤولية معاً لعزل المُتفلتين من المُشاركة في المواكب حتى تعود لسلميتها.

وأضافت: نُؤكِّد بأننا قادرون على إنفاذ القانون وتطبيقه على الكافة لنا أو علينا دُون تعسف أو تهاون أو مُحاباة لطرفٍ دُون الآخر، تحقيقاً للعدالة وبسطاً لهيبة الدولة.