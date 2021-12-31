الاتحاد الأوروبي: لم تُجر أي تحقيقات ذات مصداقية في أي من الوفيات بعد أكثر من شهر عقب توقيع الإعلان السياسي

الخرطوم: السوداني

قال الاتحاد الأوروبي في السودان، إنّه بعد أكثر من شهر عقب توقيع الإعلان السياسي بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لم تُجر أي تحقيقات ذات مصداقية في أي من الوفيات.

وأوضح في بيان له، أن استمرار الحملة على وسائل الإعلام أمرٌ غير مقبول، وكذلك الهجمات على المستشفيات، ويجب احترام حقوق الإنسان وحياد المؤسسات الطبية في جميع الأوقات، مؤكداً على وجوب احترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير السلمي وتقديم مُرتكبي أي عنف إلى العدالة.