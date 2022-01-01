عاجل.. لجنة الأطباء المركزية: ارتقت قبل قليل روح الشهيــد/ عبــد الله عباس (الروسي)، 23 سنة، إثر إصابته برصاصة في الحوض خلال مُشاركته في ‎مليونية 30 ديسمبر في مواكب مدينة الخرطوم. وبهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 54 شهيداً.