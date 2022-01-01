عاجل.. لجنة الأطباء المركزية: ارتقت قبل قليل روح الشهيــد/ عبــد الله عباس (الروسي)، 23 سنة، إثر إصابته برصاصة في الحوض خلال مُشاركته في مليونية 30 ديسمبر في مواكب مدينة الخرطوم. وبهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 54 شهيداً. أهم الاخبار By alsudani On 1 يناير, 2022 6:38 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)