مجلس الأمن والدفاع يُبدي أسفه على فقدان أرواح عزيزة على الوطن ويجدد ثقته في القوات النظامية 

الخرطوم: السوداني

عقد مجلس الأمن والدفاع بالقصر الجمهورى اليوم، جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للوقوف على الأوضاع الأمنية بالبلاد، بحسب ما أوردته إعلام مجلس السيادة.

وهنأ المجلس، الشعب السوداني بالذكري الـ٦٦ للاستقلال، متمنياً أن ينعم السودان بالسلام والاستقرار في كل ربوعه.

وأشاد المجلس بالجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية وحكمتها وحنكتها في التعامل مع المهددات الأمنية.

واستمع مجلس الأمن والدفاع إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي صاحبت التظاهرات خلال شهر ديسمبر، وأمّن على كافة الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة.

وأبدى المجلس، أسفه على الأحداث التي صاحبت الحراك من فقدان لأرواح عزيزة على الوطن.

ووجه مجلس الأمن والدفاع بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث، وجدد ثقته في القوات النظامية.