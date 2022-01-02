المكتب الموحد للأطباء: ارتقاء 3 شهداء في مليونية 2 يناير بأم درمان

الخرطوم: السوداني

أعلن المكتـــــب الموحـــد للأطباء، عن ارتقاء 3 شهداء بمدينة أم درمان في مليونية “الوفاء لدماء الشهداء” اليوم الأحد.

وقال المكتب في بيانه له، إنّ أحدهما مصاب برصاص مباشر في الصدر، وشهيد آخر مصاب إصابة مباشرة في الرأس أدت إلى تهتك الجمجمة وخروج المخ (سيتم التعرف على نوع السلاح المُستخدم في الإصابة بعد اكتمال التشريح).

وأشار إلى أن هناك عشرات المصابين، الذين يجرى حصرهم، منوهًا إلى أن قطع شبكة الإنترنت والاتصالات وإغلاق الجسور قد ساهم في عرقلة إسعاف المصابين وحصرهم.

وأدان المكتب الموحد للأطباء ما وصفه بالوحشية والبربرية السافرة من قبل قوات الانقلابيين، مُناشدًا المجتمع الدولي بمتابعة وتسجيل هذه الانتهاكات الصارخة للطغمة الغاشمة ضد الثوار السلميين.