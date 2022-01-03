مبارك الفاضل: استقالة حمدوك أسدلت الستار على قحت ووثيقتها المُعيبة

الخرطوم: السوداني

قال رئيس حزب الامة، مبارك الفاضل، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان ضحية طموح الصفوة من الناشطين الذين سرقوا الثورة وسعوا حثيثاً لتحويل سلطة الانتقال الى حكم مدني شمولي جديد.

وأوضح في تغريدة له، إن استقالة حمدوك أسدلت الستار على قحت ووثيقتها المعيبة، وأنهت حالة من الفوضى والغوغائية لم يشهدها السودان في تاريخه.

‏وأَضاف: يجب أن نستلهم تجربة الانتقال بعد ثورة أبريل ٨٥، وأن تبتعد القوات المسلحة عن فكرة الشراكة في الحكم مع المدنيين وتكتفي بدورها التاريخي حامية ومنظمة للانتقال الديمقراطي، مشيرًا الى أن القوات المسلحة ترعى توافقا وطنيا حول حكومة انتقالية مستقلة لا يتعدى تكليفها إدارة الاقتصاد وتنظيم الانتخابات، وتتولى القوات المسلحة حفظ الأمن من موقعها، وقيادتها مجلس الدفاع والأمن الوطني.