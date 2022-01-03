أوركسترا “بيت العود الخرطوم” تمثل السودان في إكسبو دبي

الخرطوم: السوداني

غادر أمس الأول حوالي خمسين فرداً يمثلون أوركسترا بيت العود الخرطوم لتمثيل السودان في فعاليات إكسبو دبي.

ويعتبر مشروع بيت العود، أحد المشاريع الثقافية الرائدة والتي أطلقها الموسيقار العالمي نصير شمة في عددٍ من البلدان تحت رعاية المؤسسات الحكومية الثقافية، وكان آخرها بيت العود الخرطوم الذي تم تأسيسه عام 2020م تحت رعاية ودعم مُنتدى دال الثقافي والذي تأسّس بدوره في العام 2008م.

وقد أعلنت اللجنة المنظمة لإكسبو 2020، أنّ بيت العود الخرطوم سيقدم حفلاً موسيقياً في قبة الوصل الشهيرة، والتي تحتل قلب إكسبو في مدينة دبي وذلك يوم الأربعاء الموافق الخامس من يناير للعام 2022م.