البرهان يُؤكِّد على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مُستقلة ذات مهام مُحدّدة

الخرطوم: السوداني

أكّد القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد.

وأشار لدى تقديمه، تنويراً لضباط القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من رتبة العميد فما فوق في القيادة العامة للجيش بالخرطوم، إلى ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثّل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات.

وأضاف: إن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاءً لمصالح الوطن العليا والبُعد عن المصالح الحزبية الضيِّقة، مُؤكِّداً أنّ القوات المسلحة هي صمام أمان الوطن وستظل مُتماسكة تحرس ترابه وأمنه، وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طُمُوحات كل السُّودانيين.