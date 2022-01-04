تحضيرات بالمؤتمر السوداني استعداداً للانتخابات

الخرطوم : السوداني

عقدت لجنة الانتخابات العامة بالمؤتمر السوداني ورشتها الثالثة، بحضور رئيس الحزب عمر الدقير.

وقال الحزب، على صفحته الرسمية (بالفيسبوك)، أمس، إن الورشة جاءت حول مقترح قانون الانتخابات بمشاركة القطاع القانوني بالحزب التي تناولت قوانين الانتخابات، وتجهيز الحزب ومؤسساته لخوض الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية بعد استعادة المسار المدني الديمقراطي.

من ناحيته أكد عمر الدقير ضرورة العمل على مشاريع التحول الديمقراطي، والالتزام بقيم الحزب وإيمانه بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة .