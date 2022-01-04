مديرو الصحة يطالبون الوكيل بالتراجع عن استقالته

الخرطوم: السوداني

طالب مديرو إدارات وزارة الصحة الاتحادية، ومجلس الوزير، وكيل وزارة الصحة، د.هيثم محمد إبراهيم، بالعدول عن استقالته، والاستمرار في وظيفته؛ وذلك مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، ووضع مصلحة المواطن أولاً في الاستقرار الصحي بمواصلة أولويات الصحة، والمسؤولية المهنية في الوضع الراهن، وانطلاقاً من أولوية حق المواطن في الصحة.

وفي منحى آخر، أكد الاجتماع المنعقد أمس، تقديم الدعم للطوارئ الصحية لمجابهة الإشكالات القائمة أو المتوقعة، على أن يتم حث جميع الجهات متخذة القرار بالدولة على تقديم الدعم اللازم في حفظ صحة المواطن، وأمن الكادر الصحي.