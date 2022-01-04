البرهان يلتقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية، مؤكداً أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهه تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.

وجدد البرهان لدى لقائه بمكتبه اليوم، القائم باعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، حرص السودان على استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، بما يحافظ على الإنجازات التي تمّت خلال الفترة الماضية والبناء عليها في المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن، إلى جانب تطورات الوضع الراهن بالبلاد.

من جانبه، دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، براين شوكان إلى ضرورة الاستمرار في مسار التحول الديمقراطي، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية، بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.