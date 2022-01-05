حميدتي: الحوار الشامل هو المٓخرج من الأزمة السياسية

الخرطوم: السوداني

تلقّى نائب رئيس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتصالاً من مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي، أكد فيه الجانبان ضرورة استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي، وصولاً إلى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

وأشار حميدتي إلى أن المٓخرج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يكمن في “بدء حوار شامل يفضي إلى توافق وطني يشمل جميع السودانيين”.

وأكّدت فيي، حرص بلادها على التعاون والتنسيق مع حكومة السودان من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي.

وقالت إنّها تدعم قيام حوار “سوداني سوداني” لتجاوز الأزمة الراهنة،