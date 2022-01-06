ضوابط جديدة من البنك المركزي لتحصيل مبيعات تذاكر السفر

الخرطوم: هالة حمزة

أعلن بنك السودان المركزي عن ضوابط لتحصيل مبيعات تذاكر السفر الدولية لشركات الطيران العاملة في السودان، وجه فيها بتحصيل التذاكر من السودانيين المقيمين بالسودان بما فيهم حملة الجوازات الأجنبية والمقيمين بالسودان بالعملة المحلية، على أن تبدأ الرحلة من داخل السودان (سوتو)، والسودانيين المقيمين بالخارج والأجانب بالعملة الأجنبية.

ووجه البنك المركزي بالاستمرار في التوجيهات السابقة عند التعامل مع فوائض مبيعات شركات الطيران العاملة في البلاد بقيام شركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد بفتح الحسابات بالعملة المحلية لدى المصارف بعد تقديم موافقة مكتوبة من سلطة الطيران المدني، ويسمى (حساب فوائض مبيعات تذاكر شركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد)، وأن يتم فتح حساب مكتبي وسيط بالنقد الأجنبي، ويسمى (حساب فوائض مبيعات تذاكر شركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد)، وأن تتم تغذيته من مبيعات المصارف لشركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد، وأن يستخدم الحساب فقط لتحويل صافي مبيعات تذاكر شركات الطيران الأجنبية العاملة بالبلاد بالعملة المحلية، بعد موافقة سلطة الطيران المدني، وتصديق إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي، وأن تقوم المصارف بتقديم كشف حساب شهري للإدارة العامة للأسواق المالية إدارة النقد الأجنبي يوضح حركة حسابات شركات الطيران بالعملة المحلية والأجنبية بنهاية كل شهر).