الشيوعي: نرفض تدخل أمريكا والوصايا الإقليمية على الشعب

الخرطوم: هبة علي

أعلن الحزب الشيوعي السوداني، رفضه لمطالبة وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلنكن، بانخراط أصحاب المصلحة السودانية بالحوار الفوري الميسر دولياً .

وقالت القيادية بالحزب آمال الزين لـ(السوداني): “نرفض تدخل أمريكا في الشأن الداخلي، ونرفض الوصاية على شعب السودان سواء إقليمياً أو دولياً، ومشاركة العسكريين”.

وأضافت: “نحن نرفض أيضاً التدخل المصري السافر في اختيار رئيس الوزراء”.

وتابعت: “ندعو لحوار سوداني سوداني يتسم بالشفافية ونقد الأخطاء السابقة”.

وأكدت آمال الزين قدرة الشعب السوداني على إزاحة اللجنة الأمنية لنظام البشير المسيطرة على البلاد منذ بداية الفترة الانتقالية.