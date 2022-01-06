الشيوعي: نرفض تدخل أمريكا والوصايا الإقليمية على الشعب

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: هبة علي
أعلن الحزب الشيوعي السوداني، رفضه لمطالبة وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلنكن، بانخراط أصحاب المصلحة السودانية بالحوار الفوري الميسر دولياً .
وقالت القيادية بالحزب آمال الزين لـ(السوداني): “نرفض تدخل أمريكا في الشأن الداخلي، ونرفض الوصاية على شعب السودان سواء إقليمياً أو دولياً، ومشاركة العسكريين”.
وأضافت: “نحن نرفض أيضاً التدخل المصري السافر في اختيار رئيس الوزراء”.
وتابعت: “ندعو لحوار سوداني سوداني يتسم بالشفافية ونقد الأخطاء السابقة”.
وأكدت آمال الزين قدرة الشعب السوداني على إزاحة اللجنة الأمنية لنظام البشير المسيطرة على البلاد منذ بداية الفترة الانتقالية.

alsudani
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