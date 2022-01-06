زيادة كبيرة على رسوم المياه بالنيل الأبيض

النيل الابيض :سوسن محمد عثمان

أجاز مجلس حكومة النيل الأبيض في اجتماعه الدوري أمس، مقترح مشروع المرسوم المؤقت لقانون المحاجر، ومشروع قانون تعريفة المياه، ومشروع مقترح رسوم المعاملات الخاصة بالسجل المدني، وهيكل السجل الوظيفي لإدارة الحج والعمرة. .

وأمن المجلس على التعديلات على زيادة تعريفة المياه، حيث تمت إجازو هذه الزيادات بواقع خمسمائة جنيه لمنازل الدرجة الثالثة، بدلاً عن مائتي جنيه، وألف جنيه لمنازل الدرجة الثانية، بدلاً عن ثلاثمائة وخمسين جنيهاً، ومنازل الدرجة الأولى ألفي جنيه بدلاً عن خمسمائة جنيه، ومياه الريف مائتي جنيه بدلاً عن خمسة وعشرين جنيهاً.