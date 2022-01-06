ضبط (1640) جهاز تلفون “آيتل” مهربة بشمال دارفور

أعلنت السلطات في شمال دارفور عن ضبط (1640) جهاز تلفون (أيتل)، و(5) طرود ملابس “قوقو”، وعبوات من المساحيق والكريمات الممنوعة تصل إلى ألفي عبوّة.

وقالت وكالة السودان للأنباء، إن شرطة مكافحة المخدرات بولاية شمال دارفور، تمكنت من ضبط متهم يقود عربة صالون من طراز ”فيرنا”، ويحمل على متنها كميات كبيرة من الأجهزة والسلع الممنوعة المهرّبة.

من جانبه أكد مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية، سعد مصطفى أحمد، خلال مخاطبته القوّة التي نفذّت الضبطية، إنّ الشرطة ستستمرّ في القيام بمهامها من أجلّ توفير الأمن والسلامة للمجتمع .