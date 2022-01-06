الخرطوم تطالب المركز بدعم موازنتها لمقابلة الهجرة المستمرة

الخرطوم : السوداني

أجاز اجتماع حكومة ولاية الخرطوم، برئاسة والي الخرطوم المكلف، الطيب الشيخ مشروع موازنة الولاية للعام المالي ٢٠٢٢م

حيث بلغت جملة الإيرادات (١٧٤) ملياراً و(١٣٠) مليون جنيه، بنسبة نمو (١٣١%) من العام المنصرم ٢٠٢١م.

وحددت الحكومة أولويات الصرف لخدمة قضايا المواطن الأساسية شملت قطاعات الصحة، التعليم، الرعاية الاجتماعية، مشاريع البنى التحتية، الطرق، إصحاح البيئة والمياه.

واكدت حكومة الولاية أهمية زيادة الدعم المقدم من الحكومة الاتحادية لخصوصية ولاية الخرطوم التي تشهد هجرة مستمرة لطالبي الخدمات العلاجية والتعليمية؛ مما يتطلب توفير مزيد من الخدمات حتى تلبي الحاجة اليومية.

وقال المدير العام لوزارة المالية بالولاية، إبراهيم محي الدين، إن الموازنة شهدت التوسع الرأسي في المواعين الايرادية، حتى لا تؤثر على المواطن في زيادة الرسوم والضرائب، وأوضح أن الموازنة اعتمدت على زيادة الإنتاجية فى المجالات الزراعية، والحيوانية، والصناعات من خلال مشاريع وزارة الزراعة والتنمية الاجتماعية، ضمن خطة الولاية لدعم الشرائح الفقيرة.