والي القضارف: إجراءات حاسمة تجاه المنظمات العاملة بالولاية

الخرطوم : السوداني

قال والي القضارف المكلف، محمد عبدالرحمن محجوب، إن معسكرات اللاجئين بالولاية تشكل عبئاً وضغطاً كبيراً على الخدمات الأساسية بالولاية في ظل الدعم الذي تقدمه المنظمات على كثرتها بالولاية.

ولوح باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المنظمات المنتشرة والعاملة بالولاية .

وطالب الوالي المكلف بفتح مكتب متكامل لإدارة اللاجئين بالقضارف.

وكشف الوالي، في مؤتمر صحفي أمس، أن العام الجاري سيكون حاسماً للمنظمات المنتشرة والعاملة بالولاية مؤكداً عدم التفريط في الحقوق .

وقال إن اللاجئين داخل المعسكرات أصبحوا يشاركون إنسان الولاية في الخدمات الأساسية من المياه والصحة، فضلاً “عن تضرر البيئة بالقطع الجائر للغابات:.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، تستضيف ولاية القضارف ما يزيد عن (45) ألف لاجئ في معسكرات أم راكوبة، الطنيدبة، وبابكري بمحلية باسندا من قوميات التقراي والقمز والكومنت.