الشرطة: شهدت تظاهرات اليوم جنوحاً عن السلمية، وحالات تعدٍ وعنف من بعض المتظاهرين تجاه القوات المتواجدة بنطاق حركة سير المسيرات، تمثل ذلك في رمي القوات بعبوات الملتوف، وحصب بالحجارة والأجسام الصلبة واستخدام مسامير وحديد لإتلاف إطارات مركبات القوات وإعاقة تقدمها.

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الشرطة: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده استشهاد المواطن أوهاج طه حسن خلال حراك اليوم. نُوضًِح أنّ المواطن المذكور اصيب بعيار ناري في صدره من مصدر مجهول بموقع عمله في دار السلام المغاربة بمحلية شرق النيل، ومن خلال المعلومات تبيّن أنه وفي هذا التوقيت لم تكن هنالك تجمعات أو أي وجود لقوات أو تعامل. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة إجراءات التحري لكشف مُلابسات الحادث.
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الشرطة: تعرّضت قوة مشتركة بشارع الأربعين بأم درمان لإطلاق نار من مبنى تحت التشييد، ونتجت عن ذلك إصابة فردين، إضافةً لطاقم عربة شرطة أصيب أحدهما في الرأس حالته خطرة بالعناية المكثفة، وقامت القوات بتطويق المبنى لمعرفة مصدر النيران ومباشرة الإجراءات الشرطية من زيارة مسرح الحادث والكلاب الشرطية، وتم رفع الآثار والعثور على مقذوف فارغ والقبض على ثلاث من الجناة ومباشرة التحريات