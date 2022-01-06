الشرطة: شهدت تظاهرات اليوم جنوحاً عن السلمية، وحالات تعدٍ وعنف من بعض المتظاهرين تجاه القوات المتواجدة بنطاق حركة سير المسيرات، تمثل ذلك في رمي القوات بعبوات الملتوف، وحصب بالحجارة والأجسام الصلبة واستخدام مسامير وحديد لإتلاف إطارات مركبات القوات وإعاقة تقدمها.