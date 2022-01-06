عاجل: ‏يُكرِّر الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة لإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف، ويدعو إلى محاسبة الجناة.. كما يجب أن تتوقّف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وانقطاع الاتصالات.