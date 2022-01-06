عاجل: ‏يُكرِّر الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة لإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف، ويدعو إلى محاسبة الجناة.. كما يجب أن تتوقّف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وانقطاع الاتصالات.

عاجل: يُكرِّر الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة لإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف، ويدعو إلى محاسبة الجناة.. كما يجب أن تتوقّف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وانقطاع الاتصالات. أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 7 يناير, 2022 12:23 ص - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)