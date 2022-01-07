عاجل (السوداني): رحيل القيادي بحزب الأمة القومي “عبد الرسول النور إسماعيل” حاكم إقليم كردفان الأسبق. جعله الله في عليين. (إنا لله وإنا إليه راجعون)

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By alsudani 0
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