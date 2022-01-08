لجنة أطباء السودان تعلن عن الموكب الأبيض غدًا الأحد

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة أطباء السودان، عن تسيير الموكب الأبيض غداً الأحد في الذكرى الثالثة لاقتحام مستشفى أم درمان في التاسع من يناير 2019، بالتزامن مع مليونية الوفاء للشهداء.

وقالت في بيان لها، إنّ نقاط التجمّع للوقفات الاحتجاجية، ستكون أمام مستشفى الجودة شارع الصحافة زلط غرب محطة وقود الغالي، ومستشفى أم درمان.

وأشارت إلى أنّ الوقفة سيليها موكب لتسليم مذكرة للمفوّض السامي لحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات المتكرّرة على المرافق الصحية والكوادر الطبية، وتسبقها وقفات احتجاجية الساعة العاشرة من صباح الغد.