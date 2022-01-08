فولكر: أعرب عن قلقي الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار، وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحقّقت منذ قيام الثورة.

أخبار السودان
By alsudani 0
alsudani
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