فولكر: أعرب عن قلقي الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار، وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحقّقت منذ قيام الثورة.

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فولكر: واجهت الفترة الانتقالية عقبات كبيرة أثّرت بشدة على البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر؛ فلم يسهم العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية بالسودان.
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فولكر: واجهت الفترة الانتقالية عقبات كبيرة أثّرت بشدة على البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر؛ فلم يسهم العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية بالسودان.
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