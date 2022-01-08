لجان مقاومة مدينة الخرطوم: لم نتّخذ قراراً لنكون جُزءاً من مُبادرة فولكر

الخرطوم: السوداني

في أول تعليق لها، حول الدعوة إلى عملية سياسية بين الأطراف السودانية؛ التي أطلقها فولكر ‏ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، قالت لجان المقاومة بمدينة الخرطوم لـ(السوداني): “إلى الآن لم نتخذ قراراً بأن نكون جُزءاً من هذه المبادرة والمشاركة فيها”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم لجان المقاومة لمدينة الخرطوم، المهندس عثمان أحمد، أن دعوة فولكر لم تُقدّم للجان المقاومة بصورة رسمية، وأنهم طالعوها عبر الميديا.

وأضاف: “نحن جسم أفقي قاعدي؛ وإلى الآن لم نتخذ قراراً لنكون جُزءاً من هذه المُبادرة والمُشاركة فيها، وفي حالة التوصُّل إلى قرار سيتم إعلانه عبر الصفحات الرسمية للجان المُقاومة وعبر المُتحدِّثين المعروفين”.

وكان فولكر، قد أعلن رسمياً صباح اليوم، عن إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية بتيسير من الأمم المتحدة لدعم أصحاب المصلحة – تضم لجان المقاومة – للاتّفاق على مَخرج من الأزمة السياسية الحالية والمضي قدماً نحو الديمقراطية والسلام.

وأعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، عن ترحيبها بإعلان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، المُشاورات السياسة بين المكونات في السودان، وأكدت استعدادها لدعم هذه المُشاورات.