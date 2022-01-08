عاجل: الحرية والتغيير تقول إنها لم تتلق حتى الآن أي تفاصيل حول مُبادرة البعثة الأممية حول السودان، وتؤكد أنها ستدرسها حال تلقيها بصورة رسمية وستعلن موقفها للرأي العام في حينها

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By alsudani 0
alsudani
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