عاجل: الحرية والتغيير تقول إنها لم تتلق حتى الآن أي تفاصيل حول مُبادرة البعثة الأممية حول السودان، وتؤكد أنها ستدرسها حال تلقيها بصورة رسمية وستعلن موقفها للرأي العام في حينها