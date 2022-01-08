عاجل: الحرية والتغيير تقول إنها لم تتلق حتى الآن أي تفاصيل حول مُبادرة البعثة الأممية حول السودان، وتؤكد أنها ستدرسها حال تلقيها بصورة رسمية وستعلن موقفها للرأي العام في حينها

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عاجل: أمريكا تُعلن عن جائزة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قَتَلَة موظف وكالة التنمية الأمريكية جون غرانفيل الذي كان يعمل في السودان وسائقه عبد الرحمن عباس رحمة، اللذين تم اغتيالهما في ليلة رأس سنة 2008م.
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عاجل: أمريكا تُعلن عن جائزة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قَتَلَة موظف وكالة التنمية الأمريكية جون غرانفيل الذي كان يعمل في السودان وسائقه عبد الرحمن عباس رحمة، اللذين تم اغتيالهما في ليلة رأس سنة 2008م.
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